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「幹天幹地幹命運」以外：戲王之王吳朋奉的精彩演繹

「老師」幫忙投資匯7萬賺123萬？無業男險失金警攔截保住

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局霧峰分局國光派出所巡佐楊泱清今天說，44歲許姓失業男子聽信網路上有人自稱「老師」可幫忙投資「只要匯7萬，就能馬上領到123萬」，27日不聽老父勸告，跑到銀行匯款，經許父報案，協助找到許姓男子，在許男老父親及員警勸說下，男子才發現被騙了，沒有匯出款項，保住積蓄。

楊泱清說明，許父報案表示，其子要匯7萬元說要投資，不聽他的勸阻，在27日上午9時，獨自跑到銀行填寫匯款單，受理的林姓女行員察覺有異，通知許父查證，待許父趕到銀行，找不到其子，求助警方，並拜託警方幫忙勸告兒子。

警方在27日下午3時許，找到許姓男子，並會同許父到銀行查明並瞭解情況。

許姓男子表示，網路有一位自稱「老師」教他投資，對方告知他「只要匯7萬，就能馬上領到123萬」，要幫他投資，他現在沒工作，想靠投資賺錢，所以相信對方。

員警告知許男這是常見的「投資型詐騙」手法，不要相信對方，在許父和員警勸說下，男子才相信自己真的遭詐騙，事後父子倆感謝員警和行員的幫忙，才不致讓辛苦存的積蓄化為烏有。

霧峰分局呼籲民眾，近期詐騙手法推陳出新，凡涉及「錢」之事，依照防詐三原則：一要冷靜、二要仔細聽對方說什麼、三要小心求證，或撥打165反詐騙專線，以免無端造成財物損失。

許姓失業男子（左）聽信網路可以投資賺錢，跑到銀行準備匯7萬，還好在許父（中）和員警（右）勸說下才保住積蓄。記者趙容萱／翻攝
許姓失業男子（左）聽信網路可以投資賺錢，跑到銀行準備匯7萬，還好在許父（中）和員警（右）勸說下才保住積蓄。記者趙容萱／翻攝
許姓失業男子（左）聽信網路可以投資賺錢，跑到銀行準備匯7萬，還好在許父和員警勸說下才保住積蓄。記者趙容萱／翻攝
許姓失業男子（左）聽信網路可以投資賺錢，跑到銀行準備匯7萬，還好在許父和員警勸說下才保住積蓄。記者趙容萱／翻攝

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