機車擦撞碼頭漁船幸卡住未落海 海巡及時救援

宜蘭頭城張姓漁民今天在大溪漁港騎車時，疑似不慎擦撞碼頭旁漁船後，人車卡在漁船與碼頭間隙，險象環生，所幸當時正在巡邏的岸巡人員立即搶救，送醫治療。

海巡署北部分署第一岸巡隊表示，凌晨3時左右大溪漁港突然傳出巨響，當時正在巡邏的岸巡人員前往查看時，竟發現一部機車與駕駛都卡在漁船與碼頭間隙，只要漁船再稍有移動，人車就會掉落漁港內。

第一岸巡隊調查，這起事故是當地張姓漁民當時在大溪漁港騎車時，疑似不慎擦撞碼頭旁漁船後所導致，岸巡人員見狀立即救起受傷的張姓漁民送醫；經消防員初步救護處置，評估可能有骨折現象後，由救護車送往國立陽明大學附設醫院治療。