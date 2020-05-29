菜籃族聚賭被逮 來不及接小孩稱有事耽擱

台南市警局昨天破獲一處職業賭場，賭客竟多是家庭主婦，利用丈夫及小孩上班上課，溜出門聚賭，被逮來不及回家煮飯或接送小孩，只好打電話向家人稱有事耽擱，令警方啼笑皆非。

台南市警局第五分局今天宣布在北區公園路民宅破獲天九牌職業賭場，逮捕李姓賭場負責人、跑腿把風2人及28名賭客，起出賭資新台幣1萬2700元、賭具及監視器等。

第五分局警員告訴中央社記者，警方昨天下午3時許持搜索票破門而入，賭客驚慌四竄，一名女賭客更跑到2樓，再從陽台跳下，仍被逮獲。

警方調查，賭客多是菜籃族的家庭主婦，利用先生及小孩上班、上課空檔，溜出門聚賭試手氣，結果全被帶到警局，多名婦女急著要回家煮飯或接送小孩，只好打電話說謊，宣稱有事耽擱，將會晚點回家，令辦案人員啼笑皆非。

警方訊後，分別依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦及違反社會秩序維護法裁罰。