網瘋傳「車險小常識」 警：注意車前狀況才是王道

LINE瘋傳一則「車險小常識」訊息，指出與行人發生交通事故，筆錄回答方式「我完全沒有看到人、非我能預防之事，才能避免應注意未注意事項」。台中市警局交通警察大隊強調，車輛行近行人穿越道，一定要特別注意車前的任何狀況，尤其是最弱勢的行人及視覺功能障礙者，防範於未然。

這則網路瘋傳的訊息指，台南一名女大生年初騎機車撞上一位闖紅燈的阿婆，調解時阿婆的兒子要求她賠36萬元，雖監視器可以看到婆在闖紅燈，但兒子仍強硬表示，「就算我媽媽闖紅燈，不代表你們可以撞她」。

問題出在筆錄，女學生說看到阿婆在人行道，我稍減速後，阿婆突然衝出來，我煞車不及，導致撞上。「看到」就有肇事責任。正確筆錄回答方式是，「我完全沒有看到人，她突然闖紅燈跑出來，非常突然情況下，就撞上去，非我能料之事」。

「完全沒有看到，才能避免應注意未注意事項」，面對孔龍法律，說話也是要法律一點。最好不要發生、萬生發生時，大家還是要自保。

台中市警局交通警察大隊強調，依道路交通安全規則第103條：汽車行近行人穿越道或交岔路口，遇有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過。因此任何車輛行近行人穿越道，一定要特別注意車前的任何狀況，尤其是最弱勢的行人及視覺功能障礙者。

依道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，駕駛汽車行經行人穿越道或轉彎時，如不暫停讓行人優先通過，可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰；另同條第3項規定：汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道或轉彎，如果遇有攜帶白手杖或導盲犬之視障者，而不暫停讓其通過，可處新台幣2400元以上7200元以下罰鍰。

明定汽機車在轉彎或行近行人穿越道時，如未禮讓視覺障礙者，將受到比不禮讓一般行人更重的罰則，最高可處新台幣7200元罰鍰，該項修正條文業於108年10月1日正式實施。