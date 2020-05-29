影／疑過彎車速過快轎車衝進大排 70歲女駕駛命危

一輛自小客車今日上午行經台中市大雅區光復路，疑因過彎時車速過快，失控衝進大排水溝，車輛90度側翻溝底，熱心何姓民眾見狀趕緊跳下大排，將受困的女駕駛救出，但已無生命跡象，警消趕到場，將女駕駛與同車女乘客送醫急救中。

今天上午11時許，一輛自小客車行經大雅區光復路，疑過彎時車速過快，失控衝進大排水溝，女駕駛受困車內。清泉、大雅消防分隊獲報後立即出動6車19人前往救援，到場時女駕駛已被熱心民眾何男救出，救護人員趕到場接手實施CPR，並送台中榮總搶救。

另名同車女乘客自行爬出車外，站在水溝中，消防人員利用雙節梯將她從水溝中救出；熱心救人的何男在搶救時不慎腳擦傷，2名傷者皆送清泉醫院救治。