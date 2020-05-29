拖板車撞上停等紅燈機車 女騎士卡輪下身亡

台中市北屯區東山路口今天上午發生死亡車禍，拖板車行經此路口停等紅燈時，疑未注意車前狀況，撞上前方停等紅燈的女騎士，女騎士卡在輪下無生命跡象，警方調查肇因中。

這起車禍發生在上午9時許，56歲的王姓男子駕駛拖板車，行經東山路口停等紅燈時，疑未注意車前狀況，撞上車前停等紅燈的24歲呂姓女騎士，呂女卡在輪下無生命跡象。

警方獲報趕抵現場處理，確切肇事原因，需進一步調查釐清。全案訊後，王男將依過失致死罪嫌移送偵辦。