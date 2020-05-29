拖板車撞上停等紅燈機車 女騎士卡輪下身亡
台中市北屯區東山路口今天上午發生死亡車禍，拖板車行經此路口停等紅燈時，疑未注意車前狀況，撞上前方停等紅燈的女騎士，女騎士卡在輪下無生命跡象，警方調查肇因中。
這起車禍發生在上午9時許，56歲的王姓男子駕駛拖板車，行經東山路口停等紅燈時，疑未注意車前狀況，撞上車前停等紅燈的24歲呂姓女騎士，呂女卡在輪下無生命跡象。
警方獲報趕抵現場處理，確切肇事原因，需進一步調查釐清。全案訊後，王男將依過失致死罪嫌移送偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言