快訊

勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／酒醉男駕車撞路旁停放5車 車主愛車被撞飛6公尺

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

30歲的韓姓男子，今天凌晨酒後駕車路經台中市南屯區向心南路，因酒後恍神，撞到路旁停放的4輛自小客車及1輛機車，巨大的撞擊聲驚醒附近住戶，其中1名住戶發現愛車被撞到位移6公尺，警方對韓男進行酒測，測得酒測值為0.37毫克，今天依公共危險罪移送法辦。

警方詢問時，韓男表示今天凌晨與友人吃宵夜時喝酒，吃完宵夜後他還在車上小睡片刻，原以為酒醒了，才開車返家，沒想到還是發生事故，他感到相當後悔。

警方調查，今天凌晨3時45分，酒後的韓男駕白色休旅車路經台中市南屯區向心南路，因酒後注意力不集中，連續撞擊路邊停放汽機車，韓幾乎在沒有煞車的情況下大力碰撞，致撞擊力道非常大，被撞到的路旁自小客車瞬間轉向，還有大距離被位移，共有4輛自小客車及1輛機車波及。

巨大碰撞聲驚醒睡夢中住戶，紛紛外出察看，只見現場保險桿、擋風玻璃碎片、後照鏡等汽機車零件散落一地，一片狼籍，其中1位車主從住處窗戶往外查看，發現愛車已不在原先停放位置，而是被撞到約6公尺遠處。

市警四分局南屯派出所員警據報，迅速趕往現場，對肇事的韓男進行酒測，測得酒測值0.37毫克，訊後警方將依公共危險罪將他移送台中地檢署偵辦。

韓男今天凌晨酒後駕駛白色休旅車，路經台中市南屯區向心南路，撞到路旁停放的4輛自小客車及1輛機車。圖／台中市警四分局提供
韓男今天凌晨酒後駕駛白色休旅車，路經台中市南屯區向心南路，撞到路旁停放的4輛自小客車及1輛機車。圖／台中市警四分局提供
韓男今天凌晨酒後駕駛白色休旅車，路經台中市南屯區向心南路，撞到路旁停放的4輛自小客車及1輛機車。圖／台中市警四分局提供
韓男今天凌晨酒後駕駛白色休旅車，路經台中市南屯區向心南路，撞到路旁停放的4輛自小客車及1輛機車。圖／台中市警四分局提供
韓男今天凌晨酒後駕駛白色休旅車，路經台中市南屯區向心南路，撞到路旁停放的4輛自小客車及1輛機車。圖／台中市警四分局提供
韓男今天凌晨酒後駕駛白色休旅車，路經台中市南屯區向心南路，撞到路旁停放的4輛自小客車及1輛機車。圖／台中市警四分局提供

酒駕
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

台南某國小校長中午喝酒醉趴路旁 遭民眾拍照投訴

中年男子酒醉刺傷友人濺血 遭依殺人未遂送辦

老外夜晚酒醉在台北街頭荒腔走板 現場竟無人制止

酒醉男闖入動物園柵欄內 水池搏鬥大熊企圖淹死牠

相關新聞

影／疑過彎車速過快轎車衝進大排 70歲女駕駛命危

一輛自小客車今日上午行經台中市大雅區光復路，疑因過彎時車速過快，失控衝進大排水溝，車輛90度側翻溝底，熱心何姓民眾見狀趕...

網瘋傳「車險小常識」 警：注意車前狀況才是王道

LINE瘋傳一則「車險小常識」訊息，指出與行人發生交通事故，筆錄回答方式「我完全沒有看到人、非我能預防之事，才能避免應注...

影／酒醉男駕車撞路旁停放5車 車主愛車被撞飛6公尺

30歲的韓姓男子，今天凌晨酒後駕車路經台中市南屯區向心南路，因酒後恍神，撞到路旁停放的4輛自小客車及1輛機車，巨大的撞擊...

被指脫光搜身侵犯人權 警：涉藏毒

新北市一名男子在網路社群平台控訴，日前與友人在三重遭員警盤查，因友人身上攜帶「壯陽藥」，遭警方質疑是毒品被帶回搜身，過程...

國光客運追撞貨車 車頭幾乎全毀

國道1號北上約44公里上午5時發生國光客運、大貨車追撞車禍，客運白姓司機疑未注意車距，在爬坡段撞擊聯結車，造成客運車頭幾...

南警掃菜籃族賭場 女賭客驚慌2樓跳下逃竄

台南市警五分局據報，北區公園路一處民宅經常有不特定人出入，疑有賭博情事，經連日派員埋伏，專案小組昨日持搜索票破門而入，賭...

寫「手部舒壓玩具」就沒事？夾娃娃機藏成人用品遭罰

夾娃娃機業者常打出「萬物皆可夾」口號，吸引民眾投錢夾玩，不過台南有業者在夾娃娃機內放置成人用品，甚至還有女性性器官模型，...

影／電動機車充電充到噴火 宛如火箭即將升空

新北市樹林區今天清晨發生一起機車燃燒成廢鐵還差點將一旁娃娃機店燒光的意外，警消調閱監視器才發現，竟然是機車自己自燃造成，...

北市一男子從環南高架墜落水門內 送醫搶救中

今天早上10時許，台北市萬華區一處水門內，發現一名年約40歲的謝姓男子，從高度約9公尺的環河南路高架橋墜落地面柏油路上。

台中轎車栽進大排 1人救起、1人無生命跡象送醫搶救

今天上午11時許，台中市大雅區中清路四段一輛自小客車不明原因掉落大排水溝，消防人員獲報後趕抵現場救援，1人受困於排水溝下...

越南王餐廳業者更改河粉產地標示 向6家加盟店詐財

台中市港動國際有限公司廖姓老闆旗下有越南王餐廳、港動吃鍋直營店，並開放越南王餐廳給大眾加盟，共開設6家加盟店，廖為貪圖價...

車頭幾乎全毀！國光客運追撞貨車 司機骨折8人送醫

國道1號北上約44公里今早上5點出國光客運、物流大貨車追撞車禍，客運白姓司機疑未注意車距，在爬坡段撞擊聯結車位，造成客運...

熱門新聞

不滿前夫勾搭別人…婦誘「分手炮」 剪斷他生殖器扔馬桶

獨／大同經營權之爭 「總統表哥」王光祥竟收到兩顆子彈

花蓮傍晚住宅火警兩人送醫 一消防人員救人時不慎摔傷

上山採藥 人妻車震太猛出人命

國1北上44公里國光客運、連結車追撞 司機骨折共8人送醫

車頭幾乎全毀！國光客運追撞貨車 司機骨折8人送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。