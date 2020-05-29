影／酒醉男駕車撞路旁停放5車 車主愛車被撞飛6公尺

30歲的韓姓男子，今天凌晨酒後駕車路經台中市南屯區向心南路，因酒後恍神，撞到路旁停放的4輛自小客車及1輛機車，巨大的撞擊聲驚醒附近住戶，其中1名住戶發現愛車被撞到位移6公尺，警方對韓男進行酒測，測得酒測值為0.37毫克，今天依公共危險罪移送法辦。

警方詢問時，韓男表示今天凌晨與友人吃宵夜時喝酒，吃完宵夜後他還在車上小睡片刻，原以為酒醒了，才開車返家，沒想到還是發生事故，他感到相當後悔。

警方調查，今天凌晨3時45分，酒後的韓男駕白色休旅車路經台中市南屯區向心南路，因酒後注意力不集中，連續撞擊路邊停放汽機車，韓幾乎在沒有煞車的情況下大力碰撞，致撞擊力道非常大，被撞到的路旁自小客車瞬間轉向，還有大距離被位移，共有4輛自小客車及1輛機車波及。

巨大碰撞聲驚醒睡夢中住戶，紛紛外出察看，只見現場保險桿、擋風玻璃碎片、後照鏡等汽機車零件散落一地，一片狼籍，其中1位車主從住處窗戶往外查看，發現愛車已不在原先停放位置，而是被撞到約6公尺遠處。