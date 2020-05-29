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寫「手部舒壓玩具」就沒事？夾娃娃機藏成人用品遭罰

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

夾娃娃機業者常打出「萬物皆可夾」口號，吸引民眾投錢夾玩，不過台南有業者在夾娃娃機內放置成人用品，甚至還有女性性器官模型，令人看了臉紅心跳，雖然機台上僅標註是「手部舒壓玩具」，但還是遭民眾檢舉，被罰2萬元。

台南市社會局表示，夾娃娃機為選物自動販賣機，絕不可在機台擺放成人物品，若擺放有害兒少身心健康物品，例如成人用品或張貼色情海報，絕對依法下架開罰。社會局從去年稽查至今已查獲90件，共開罰180萬元。

稽查人員指出，大街小巷都常看到夾娃娃機，但有些夾娃娃機會放置飛機杯、跳蛋、按摩棒等成人用品，還有可以脫衣服的色情公仔，有些業者以為標註「手部舒壓玩具」或貼18禁警語就沒事了，但其實已經觸法。

社會局表示，夾娃娃機設置在任何人都可自由進出的場所，即使張貼禁止未滿18歲兒少進入標誌，也無從管制兒少出入，況且機台提供保證取物功能，即任何人只要投幣達到取物金額都可取得該項物品。機台若陳列成人情趣用品，就已違反《兒童及少年福利與權益保障法》，可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

台南市長黃偉哲說，孩子是未來的主人翁，維護兒童身心健康、傳達正確的性別平等觀念是大人的責任，呼籲業者謹慎過濾擺放的物品，切勿觸法。

夾娃娃機業者常打出「萬物皆可夾」口號，吸引民眾投錢夾玩。記者鄭維真／翻攝
夾娃娃機業者常打出「萬物皆可夾」口號，吸引民眾投錢夾玩。記者鄭維真／翻攝

夾娃娃機
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