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影／電動機車充電充到噴火 宛如火箭即將升空

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市樹林區今天清晨發生一起機車燃燒成廢鐵還差點將一旁娃娃機店燒光的意外，警消調閱監視器才發現，竟然是機車自己自燃造成，所幸當時店內沒有人，住戶也都及時逃生，消防人員在10分鐘之內就撲滅火勢。

火警發生在今天清晨5點30分，新北市樹林保安街的一間娃娃機店前，停放的1輛機車正在充電，卻突然從坐墊車廂內噴湧出大量白煙，隨後白煙吞噬整輛機車，接著更是突然從車底噴出大火，像是火箭即將升空。

新北市消防局第五大隊接獲通報後，派出9輛消防車到場救援，機車已經因大火燒成廢鐵，甚至火勢還一度朝娃娃機店內蔓延，所幸在水線灌救下，不到10分鐘就順利撲滅大火。

據了解，起火的電動機車是在昨日晚間，由樓上住戶從自家插座外接延長線供停放在騎樓的機車充電，但疑似是機車電池發生「過充」，造成電壓不斷升高最終導致電池被充爆，才會釀成火警意外。

新北市消防局則提醒民眾，進行電動車充電時，請依照原廠說明使用進行充電，避免在比較潮濕的環境下充電，避免使用延長線充電，且不要私自改裝電動車及配件，以免釀成災害。

事發現場監視器畫面，拍下電動機車起火的瞬間。記者巫鴻瑋／翻攝
事發現場監視器畫面，拍下電動機車起火的瞬間。記者巫鴻瑋／翻攝
電動機車當場燒成廢鐵，還差點波及娃娃機店。記者巫鴻瑋／翻攝
電動機車當場燒成廢鐵，還差點波及娃娃機店。記者巫鴻瑋／翻攝
電動機車當場燒成廢鐵，還差點波及燒光娃娃機店。記者巫鴻瑋／翻攝
電動機車當場燒成廢鐵，還差點波及燒光娃娃機店。記者巫鴻瑋／翻攝

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