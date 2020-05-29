車頭幾乎全毀！國光客運追撞貨車 司機骨折8人送醫

國道1號北上約44公里今早上5點出國光客運、物流大貨車追撞車禍，客運白姓司機疑未注意車距，在爬坡段撞擊聯結車位，造成客運車頭幾乎全毀，白也右腳骨折傷勢較嚴重，其餘7名乘客也有擦挫傷送醫，國道警方初步調查，白酒測值為0，詳細肇責釐清中。

國道警指出，早上5點多接獲通報，國道1號北向43.9公里處大型車事故，佔用外側車道及路肩，國光客運白姓司機（34歲）行經國1北向43.9公里林口爬坡路段，疑似未注意車前動態，撞擊前方陳姓男子駕駛的大貨車。

白右腳骨折，另有7名乘客也受傷，現場一共8人受傷，由於事故占用外側車道及外側路肩，警方到場測繪完畢並疏導回堵車流，大約6時點20分排除開放全線通車。