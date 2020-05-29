聽新聞
test
0:00 / 0:00
車頭幾乎全毀！國光客運追撞貨車 司機骨折8人送醫
國道1號北上約44公里今早上5點出國光客運、物流大貨車追撞車禍，客運白姓司機疑未注意車距，在爬坡段撞擊聯結車位，造成客運車頭幾乎全毀，白也右腳骨折傷勢較嚴重，其餘7名乘客也有擦挫傷送醫，國道警方初步調查，白酒測值為0，詳細肇責釐清中。
國道警指出，早上5點多接獲通報，國道1號北向43.9公里處大型車事故，佔用外側車道及路肩，國光客運白姓司機（34歲）行經國1北向43.9公里林口爬坡路段，疑似未注意車前動態，撞擊前方陳姓男子駕駛的大貨車。
白右腳骨折，另有7名乘客也受傷，現場一共8人受傷，由於事故占用外側車道及外側路肩，警方到場測繪完畢並疏導回堵車流，大約6時點20分排除開放全線通車。
警方說，2名駕駛經施以酒測，均沒有酒精濃度反應，詳細肇事原因有待進一步釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言