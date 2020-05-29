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國1北上44公里國光客運、連結車追撞 司機骨折共8人送醫
國道1號北上44公里今天早上5點多發生一起追撞事故，1輛國光客運和物流公司聯結車追撞，造成包括客運司機、乘客一共8人送醫，其中以白姓司機右腳骨折傷勢較嚴重，其餘乘客擦挫傷無大礙，目前均已送醫治療，詳細肇事原因有待國道警方釐清。
消防指出，今上午5點16分接獲報案，由轄區蘆竹分隊出動6輛救護車、1輛消防車，總共16名消防員，現場為1輛國光客運和物流公司的聯結車追撞。
其中白姓司機（33歲）右腳開放性骨折，其餘7名受傷乘客包括，黃姓男子（50歲）下肢擦傷、張姓男子（23歲）腹部疼痛、黃姓男子（45歲）嘴唇喉嚨疼痛、尤姓女子（49歲）肢體擦傷、葉姓男子（54歲）肢體擦傷、萬姓男子（65歲）鼻部撕裂傷，以及余沈姓（80歲）女子肢體疼痛無外傷。
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