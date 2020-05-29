賭博機房 幫酒店小姐找包養

刑事局南打偵四隊等警方日前到台南搜索查獲賭博機房，將十三人依賭博罪、妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。記者林伯驊／翻攝

謝姓男子承租台南市永康區兩處商辦大樓當賭博網站機房，刑事局南部打擊中心搜索，意外發現機房也上網替疫情失業酒店小姐媒介性交易、包養，開價一萬五千元起跳；警方逮捕十三名嫌犯，依賭博罪、妨害風化罪嫌移送法辦。

據了解，機房員工向警方承認「酒店停業後有些小姐過來」，他們將小姐照片及相關資料放上國內一個知名包養交友網站，由員工先冒充小姐跟男客網路聊天培養感情，以欠款背債、親人生病等名目，讓對方答應外約飯局、性交易甚至包養，成交後通知小姐赴會。

警方從對話紀錄清查，機房至少替六名小姐上包養網，成功安排廿幾次交易，估計收入五十至六十萬元，雙方拆帳。

警方調查，廿八歲謝姓男子家境不錯，疑出錢成立賭博機房，以月薪兩萬五千元招募員工，替賭博網站做客服、管理投注，並網路宣傳吸收會員。

警方日前搜索機房和宿舍，扣廿一台電腦、四十三支手機、現金廿一萬多元等，逮九男三女，另拘提謝姓男子到案。

調查發現，賭博機房四月中開始營運，一個多月獲利近五百萬元，依賭博罪嫌移送，檢方交保；另三名員工負責上包養網媒介男客，另依妨害風化罪嫌法辦。