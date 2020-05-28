涉竊罷韓投票通知單棄置他處 男子送辦

罷韓投票倒數，廖姓男子涉嫌竊取來自小港區的罷免投票通知單，再棄置至鳳山區一家教會信箱，今天下午被警方循線傳喚到案，全案訊後依妨害投票及竊盜等罪嫌移送法辦。

鳳山警分局晚間指出，李姓民眾上午在鳳山區某教會信箱發現來自小港區的罷免投票通知單2戶6人，不知如何處置，經詢問黃姓鄰居後攜帶這批通知書至高市議員林智鴻服務處陳情，隨後由林智鴻帶同黃姓民眾至鳳山分局偵查隊報案，警方獲報後即成立專案小組查辦。

警方下午循線通知廖男到案說明，他坦承未經屋主同意，竊取位於小港區華盛街某家洗衣店內資源回收桶上的罷免投票通知單，並投遞至鳳山區一家教會信箱，個人並沒有任何政治傾向，也無意圖影響他人投票。