外籍留學生手機遺失 員警烙英文迅速找回

來台就讀科技大學的印度籍男子與同學在北市聚餐，深夜搭計程車返回新北市土城區宿舍，手機遺忘在車上，他到土城分局廣福派出所求助，員警卓泓均、許峻豪以流利的英語與他溝通，調閱下車路口監視器畫面，終於找到該輛計程車；司機表示已送至警廣招領，印度籍留學生感謝不已，連忙趕至警播領回手機。

員警卓泓均、許峻豪二人表示，對外籍學生而言，手機不僅是很重要的聯絡工具，且內有許多重要資料，如無法尋回將再重辦，不僅造成生活上的不方便，且因本身為外國人身分，辦理流程會更加繁瑣，所以印度籍留學生才會如此著急。

員警確認當晚他搭乘計程車的方向及下車地點，一一調閱及過濾相關監視器，因當時下車地點附近，有多部計程車路過且移動路線相同，因為無法確認何部計程車為其所搭乘，員警不辭辛勞地一一聯繫數部計程車司機後，終於聯繫上當時留學生所搭乘的計程車司機。