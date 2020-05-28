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碰！北市南港圖書館天花板剝落 差點砸中人

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

北市圖書館南港分館去年剛遷館，今天傍晚卻傳出大面積天花板剝落。網友上PTT發文，雖然沒有人受傷，但事發現場跟民眾僅距離50公分，引來大批網友關注。對此，台北市立圖書館館長洪世昌表示，天花板確實有漏水情形，已請廠商盡速查看，了解事發原因。

南港圖書館由南港高工圖書資訊大樓改建而成，北市府斥資4000萬打造，前年初完工，去年正式開放。網友今晚6點上PTT爆卦，表示自己在圖書館看書，鄰桌突然傳出巨響，起初以為有人跌倒，走近一看，發現地上一大片碎瓦礫，抬頭看居然是天花板破洞掉下來，質疑「台北市政府是不是需要女媧補天 花板？」並附註說沒有人受傷，但距離民眾只差了50公分，腦袋差點要開花。

網友見狀後紛紛留言，表示「市長到現場了嗎？」、「公共工程品質不佳也不是新聞了」，還有網友爆料南港分館「去年二樓破好幾處」、「南港分館天花板之前就有狀況，剛好是那一區，看來好像沒修好」。

台北市立圖書館館長洪世昌說，據現場狀況回報，南港圖書館二樓中間挑空天花板剝落，天花板確實有滲水情形，才導致剝落，不確定是受連日大雨影響，還是管線問題，有待廠商進一步釐清。

洪世昌也提到，南港高工去年有做屋頂防水工程，防水工程結束後，也有試水檢查好幾個月，都沒有出現屋頂漏水情形。天花板掉落區域已拉起封鎖線，請讀者先不要坐在周圍。

至於網友質疑天花板過去就有狀況，洪世昌僅表示，天花板有滲水的狀況，可能造成毀損，仍無法推測滲水原因，將請廠商盡速處理。

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