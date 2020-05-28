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狹小巷弄火災搶救不易 消防人員籲別違規停車

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導

火災已經相當緊急，若又加上位置處在狹小巷弄就更加危險。消防人員指出，大型消防車輛無法駛入巷道內，長距離水線部署會大大增加搶救難度，呼籲民眾「狹小巷弄不停車」，以保障居家環境安全。

桃園市政府消防局第一大隊今天在八德區大勇里自強街52巷，辦理轄內狹小巷弄搶救演練，以提升消防人員對於狹小巷弄救災困難場所搶救能力，同時藉由實地演練解說，使鄰里居民瞭解地區防火防災的重要性。

大湳分隊分隊長張宏暐解釋，位在狹小巷弄內的建築物，一旦發生火災，大型消防車輛受限於道路寬度，無法將車輛駛入，長距離水線部更會增加搶救難度。他表示，這次演練特別使用移動式消防幫浦，即使車輛無法進入的巷道，也可提供中繼壓力以利救災，另外，為壓制竄出火勢，更在第一時間採用過渡式射水攻擊，該方式能有利於受困人員的生存環境，同時可以避免火勢向上延燒。

由於不少民眾的住宅位於老舊社區或狹小巷道內，消防救援環境相對困難，張宏暐指出，近期發生多起電氣火災，提醒民眾須注意家中高功率電器，定期更換具有合格認證的延長線及電線，電器設備周遭更切勿堆放易燃雜物，並記得電線不重壓、不綑綁。此外，最重要的是，需正視狹小巷弄保持暢通問題，別堆放雜物、違規停車，避免妨礙救災動線，延誤災害搶救黃金時間。

狹小巷弄火災搶救不易，消防人員指出，大型消防車輛無法駛入巷道內，長距離水線佈署會大大增加搶救難度，呼籲民眾「狹小巷弄不停車」。圖／大湳分隊提供
狹小巷弄火災搶救不易，消防人員指出，大型消防車輛無法駛入巷道內，長距離水線佈署會大大增加搶救難度，呼籲民眾「狹小巷弄不停車」。圖／大湳分隊提供
為提升消防人員對於狹小巷弄救災困難場所搶救能力，桃園市政府消防局第一大隊今天於八德區辦理轄內狹小巷弄搶救演練。圖／大湳分隊提供
為提升消防人員對於狹小巷弄救災困難場所搶救能力，桃園市政府消防局第一大隊今天於八德區辦理轄內狹小巷弄搶救演練。圖／大湳分隊提供

火災 建築
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