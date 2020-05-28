聽新聞
test
0:00 / 0:00
狹小巷弄火災搶救不易 消防人員籲別違規停車
火災已經相當緊急，若又加上位置處在狹小巷弄就更加危險。消防人員指出，大型消防車輛無法駛入巷道內，長距離水線部署會大大增加搶救難度，呼籲民眾「狹小巷弄不停車」，以保障居家環境安全。
桃園市政府消防局第一大隊今天在八德區大勇里自強街52巷，辦理轄內狹小巷弄搶救演練，以提升消防人員對於狹小巷弄救災困難場所搶救能力，同時藉由實地演練解說，使鄰里居民瞭解地區防火防災的重要性。
大湳分隊分隊長張宏暐解釋，位在狹小巷弄內的建築物，一旦發生火災，大型消防車輛受限於道路寬度，無法將車輛駛入，長距離水線部更會增加搶救難度。他表示，這次演練特別使用移動式消防幫浦，即使車輛無法進入的巷道，也可提供中繼壓力以利救災，另外，為壓制竄出火勢，更在第一時間採用過渡式射水攻擊，該方式能有利於受困人員的生存環境，同時可以避免火勢向上延燒。
由於不少民眾的住宅位於老舊社區或狹小巷道內，消防救援環境相對困難，張宏暐指出，近期發生多起電氣火災，提醒民眾須注意家中高功率電器，定期更換具有合格認證的延長線及電線，電器設備周遭更切勿堆放易燃雜物，並記得電線不重壓、不綑綁。此外，最重要的是，需正視狹小巷弄保持暢通問題，別堆放雜物、違規停車，避免妨礙救災動線，延誤災害搶救黃金時間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言