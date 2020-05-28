狹小巷弄火災搶救不易 消防人員籲別違規停車

火災已經相當緊急，若又加上位置處在狹小巷弄就更加危險。消防人員指出，大型消防車輛無法駛入巷道內，長距離水線部署會大大增加搶救難度，呼籲民眾「狹小巷弄不停車」，以保障居家環境安全。

桃園市政府消防局第一大隊今天在八德區大勇里自強街52巷，辦理轄內狹小巷弄搶救演練，以提升消防人員對於狹小巷弄救災困難場所搶救能力，同時藉由實地演練解說，使鄰里居民瞭解地區防火防災的重要性。

大湳分隊分隊長張宏暐解釋，位在狹小巷弄內的建築物，一旦發生火災，大型消防車輛受限於道路寬度，無法將車輛駛入，長距離水線部更會增加搶救難度。他表示，這次演練特別使用移動式消防幫浦，即使車輛無法進入的巷道，也可提供中繼壓力以利救災，另外，為壓制竄出火勢，更在第一時間採用過渡式射水攻擊，該方式能有利於受困人員的生存環境，同時可以避免火勢向上延燒。