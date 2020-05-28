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影／雨後橋下捕魚2男遭沖走 1人溺斃
屏東縣今清晨下起大雷雨，上午8點多雨勢停歇，賴姓男子與鍾姓男子兩人上午到萬巒大橋下捕魚，未料溪水湍急，兩人遭湍急水勢沖走，賴姓男子游上岸後，趕緊請附近檳榔攤報案，消防局上午11點41分獲報後，展開搜救行動，下午4點19分，在萬巒大橋下游距離約300公尺處發現溺斃的鍾姓男子，送往潮州安泰院急救不治。
屏東縣消防局今11點41分接獲報案，萬巒大橋下有民眾落水，出動萬巒、內埔、潮州、特搜大隊，10車22人4救生艇前往搜尋。
消防人員展開徒步岸邊搜索與水上搜索後，消防隊員在下午4點19分，在岸邊徒步搜索時，在距離萬巒大橋下下游約300公尺處發現溺者54歲鍾姓男子，現場已無生命跡象，送往醫院仍宣告不治。
據了解，今天上午剛下完大雨，東港溪水勢湍急，兩人在距離萬巒大橋上游約3、400公尺捕魚，兩人一起被沖走，賴姓男子游上岸後，趕緊到附近檳榔攤報案，有人落水，消防隊員展開搜索。
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