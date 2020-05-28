資源回收場驚見生鏽砲彈 員工嚇壞軍方前往處理

花蓮縣吉安鄉一處資源回收場今天通報警方，指場區出現一枚生鏽的未爆彈，希望警方協助處理；警方到場後，初判是未爆彈，轉報軍方防爆小組，下午已由軍方將未爆彈帶回處理。

這間位於吉安鄉南華村的資源回收場，今天下午通報有未爆彈。倪姓負責人表示，前幾天整理資源物品時，發現一個像砲彈的金屬物，不知道哪裡來的，因為外表嚴重生鏽，他暫時放在牆邊未處理，但員工經過看到都覺得很害怕，才決定報警處理。

警方到場後，從外觀研判有可能是未爆彈，因此拉起封鎖線，報請軍方防爆小組處理。