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資源回收場驚見生鏽砲彈 員工嚇壞軍方前往處理
花蓮縣吉安鄉一處資源回收場今天通報警方，指場區出現一枚生鏽的未爆彈，希望警方協助處理；警方到場後，初判是未爆彈，轉報軍方防爆小組，下午已由軍方將未爆彈帶回處理。
這間位於吉安鄉南華村的資源回收場，今天下午通報有未爆彈。倪姓負責人表示，前幾天整理資源物品時，發現一個像砲彈的金屬物，不知道哪裡來的，因為外表嚴重生鏽，他暫時放在牆邊未處理，但員工經過看到都覺得很害怕，才決定報警處理。
警方到場後，從外觀研判有可能是未爆彈，因此拉起封鎖線，報請軍方防爆小組處理。
陸軍花東防衛指揮部未爆彈小組人員穿著防爆衣、防爆頭盔到場，發現是一枚約7公分長的60迫砲，嚴重鏽蝕，認為無立即危險，先移至防爆毯再放入防爆桶，帶回處理。
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