花蓮某資源回收場驚見生鏽砲彈 軍方帶回處理

中央社 / 花蓮縣28日電

花蓮吉安一處資源回收場日前發現一枚生鏽砲彈，員工憂心可能是「未爆彈」，今天報警處理，警方在現場拉起封鎖線，由軍方協助將砲彈帶回軍中處理。

倪姓資源回收場負責人表示，前幾天在場內發現一個約7公分大的疑似砲彈外型物品，因外表、引信嚴重生鏽，就暫時放在牆邊沒有馬上處理，因員工反映很害怕，今天趕緊報警處理。

警方到場後，拉起封鎖線，初判可能是未爆彈，並非警方處理的爆裂物，轉報軍方防爆小組處理。

陸軍花防部指揮官第二地區支援指揮部彈藥庫未爆彈處理小組前往現場後，確認砲彈引信不在彈頭後，將砲彈移至防爆毯，再放入防爆桶中，帶回軍中處理。

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