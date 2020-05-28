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花蓮傍晚住宅火警兩人送醫 一消防人員救人時不慎摔傷
花蓮市富裕15街今天傍晚傳出火警，消防人員趕往撲救，救出一名婦人，疑似有吸入性灼傷，被送往花蓮慈濟醫院救治；另一名游姓分隊長奮勇踩在採光罩上救出受困民眾時，不慎踩空，從2樓摔到1樓地面，也被送醫，兩人都沒有生命危險。
花蓮縣消防局今天傍晚5時30分接獲通報，花蓮市富裕15街一棟連棟的透天厝，陣陣冒出濃煙。自強、吉安、北埔、仁里等消防分隊人車趕往支援，消防人員架起長梯，踩在2樓採光罩上，將一名受困屋內的婦人救出。
救人時，游姓分隊長不小心踩空，從2樓跌到1樓，被送往慈濟醫院救治，幸好沒有大礙；被消防人員救出的婦人也疑似有吸入性灼傷，同樣送慈濟治療。
花蓮縣消防局表示，火勢在約半個小時後就受到控制，進行殘火處理；消防局第一大隊長朱哲民已趕往醫院探視受傷的游姓分隊長，至於起火原因仍在調查中。
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