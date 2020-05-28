上山採藥搞車震...情夫跳車被壓死 人妻挨告獲不起訴

新北市深坑區去年11月間發生一起意外，65歲已婚潘姓女子停車在邊坡，車輛滑落壓死副座的羅姓男子。事後，潘女挨告過失致死，台北地檢署查出兩人是婚外情，「車震」晃動太厲害致車輛往後滑，羅男跳車剛好被壓死，潘女停妥車輛時已盡相當注意義務，這起意外不可歸責於她，今不起訴。

檢警調查，去年11月25日下午6點，潘女情緒激動地打119求救，消防獲報趕抵現場，發現下半身赤裸的羅男被車輛壓住、已無生命跡象。事後，羅男家屬提告潘女涉過失致死罪。

檢方查出，兩人去山上採草藥，回程時開到深坑區王軍寮產業道路，潘女在一處上坡路段將車輛停妥，眼見四下無人，忘情車震。由於晃動太厲害，車輛受力而向後滑動。

當時兩人衣衫不整，潘女坐在駕駛座上嚇得不敢動，至於隔壁的羅男連褲子沒穿好，就匆忙打開車門跳車，卻慘遭車輛壓住。車輛僅滑落5米深的山谷，車子損壞但潘女沒事，穿好衣服爬出車外報案求救。

據了解，她到案後坦承車震，但辯稱有停妥車，並無過失。檢方在車上採集到衛生紙團，檢體送交鑑定發現混合女性體液、男性精液，認為潘女所言屬實。