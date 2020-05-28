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「假召妓真強盜」無業男得手近40萬新台幣遭起訴
53歲男子張俊傑今年3月底、4月初陸續向不同應召站指名3名大陸籍女子到飯店，持刀威脅、綑綁、洗劫身上財物，再強迫應召女以手機支付寶匯款「贖身」，共得手2萬7200新台幣、8萬5000元人民幣。台北地檢署調查後，今依加重強盜罪將他起訴。
檢方調查，今年3月31日，張男上性交易網站，向應召站指名一名大陸籍女子到飯店，先拿出1萬3500元交易費，再趁女子卸下心防之際，突然拿出隨身的折疊刀抵住女子脖子，表明要她的財物，女子擔心生命危險，只好交出2萬6千元現金、2支iPhone。
張男還取走該名女子的健保卡，恫嚇：「妳健保卡我拿走了，要是敢報警，我一定找得到妳！」嚇得女子不敢報案。4月1日，張男以相同手法，找來一名37歲林姓女子到中山區一間旅館，趁拿出1萬6千元的交易費用時，持刀抵住脖子。
張男恫嚇：「除了剛剛的1萬6千元還我，我還要妳其他錢！」得手1200元新台幣現金後，再強迫林女用微信帳號轉4000元人民幣給他，接著用白色束帶綁住林女手腳、以透明膠帶封住嘴巴，把人丟進浴室裡。
張男立刻上網點名29歲大陸籍瞿姓女子進行性交易，待女方抵達時，隨即持摺疊刀抵住脖子，再用透明膠帶封嘴、白色束帶綑綁手腳，脅迫她以手機支付寶轉匯8萬1000元人民幣。張男取得款項後轉身逃逸，留下兩女自行掙脫。
經報案後，專案小組鎖定張男行蹤，在新北市板橋區中山路上拘提，起獲作案用衣物、折疊刀1支、透明膠帶、白色束帶等證物，警詢移送法辦。據了解，他坦承犯行，供稱在大陸有欠債，才會出此下策。檢方認定張男涉犯加重強盜罪嫌，今依法起訴。
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