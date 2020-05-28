影／永康機械車漏油8騎士滑倒 警將對闖禍駕駛開罰

台南市永康區今上午有輛工地機械車經過永康區公所附近漏油，陸續有8名機車騎士不察打滑，警方與清潔隊員歷經2小時清除與維護交通，將對闖禍的呂姓駕駛告發。

上午8點許，永康警分局勤務中心陸續接獲機車騎士經過中山北路公所附近摔車，永康派出所員警前往查看，發現疑似有車輛油漬外漏，造成中山北路從永埔街口到中山路口，路面濕滑，多輛機車行經該處時自摔倒地，共有8名騎士受害，所幸都是輕傷。

永康派出所員警立即到場擺放交通錐、鋪木屑及交通疏導，但因油漬範圍太大，再聯繫龍潭所、交通分隊共同協助，並通知清潔隊到場清理，將近2小時終於清除完畢，交通恢復正常。

警方立即調閱監視器並循線查訪，在永康國小前發現漏油的動力機械車，將43歲呂姓駕駛帶回調查，由交通分隊續辦。

呂稱，車子是從新化開過來，經過永康國小發現車子無法啟動，才驚見漏油，對於造成騎士摔倒深感抱歉。