胎紋不足太驚險 雨天國道打滑飄移自撞

46歲的郭姓男子，今天凌晨駕車行駛在國道1號南向25.1公里重慶路段，疑似因天雨路滑，打會自撞，幸好無釀成追撞車禍，郭僅輕微擦傷，但因輪胎胎紋已磨損至指示點，因胎紋深度不符規定，吃上罰單。

國道警察指出，郭開車從濱江交流道上國道1號要到五股，今天凌晨1時許，行經國道1號南向25.1公里重慶路段時，原本行駛在外側車道，疑似因雨天車輛打滑，先失控衝向內側車道，再彈到外側車道，最後停在中線車道。

郭男依規定繫上安全帶，僅受到擦傷，且無酒駕，但經檢視郭男車輛，輪胎已磨損至磨耗指示點，胎紋明顯不足，依此開出罰單。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第33條第1項第17款，輪胎胎紋深度不符規定，處新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰。