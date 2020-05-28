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胎紋不足太驚險 雨天國道打滑飄移自撞
46歲的郭姓男子，今天凌晨駕車行駛在國道1號南向25.1公里重慶路段，疑似因天雨路滑，打會自撞，幸好無釀成追撞車禍，郭僅輕微擦傷，但因輪胎胎紋已磨損至指示點，因胎紋深度不符規定，吃上罰單。
國道警察指出，郭開車從濱江交流道上國道1號要到五股，今天凌晨1時許，行經國道1號南向25.1公里重慶路段時，原本行駛在外側車道，疑似因雨天車輛打滑，先失控衝向內側車道，再彈到外側車道，最後停在中線車道。
郭男依規定繫上安全帶，僅受到擦傷，且無酒駕，但經檢視郭男車輛，輪胎已磨損至磨耗指示點，胎紋明顯不足，依此開出罰單。
警方指出，依道路交通管理處罰條例第33條第1項第17款，輪胎胎紋深度不符規定，處新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰。
警方呼籲，用路人應遵守交通規則，雨天行車開啟大燈，保持安全距離，避免超速及任意變換車道，遇到水漂不要驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切勿急踩煞車，以免車輛打滑失控，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。
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