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94歲韓戰老兵持刀刺傷8旬妻與兒 疑文化隔閡常起紛爭
94歲藍姓老翁昨天晚間11時許因故與闕姓妻子（80歲）發生口角糾紛，藍情緒激動，持水果刀往闕胸部、腹部各刺一刀，同住的印尼看護通知住在附近的兩個兒子到場，其中一名兒子（45歲）到場後欲將父親手中水果刀奪下，卻反被父親劃傷腹部，藍父左手也在糾紛中劃傷。
警、消獲報到場，發現闕因刺傷腸子外露，胸部也有刀傷，經緊急送醫開刀後狀況已穩定，在加護病房觀察中；藍翁與兒子輕傷未有大礙，目前仍在醫院治療。
據了解，藍翁患有失智症，但身體十分硬朗，是打過韓戰的退伍老兵，疑與妻子時常相處不和，但未有家暴紀錄。夫妻倆育有五兒兩女，兒子中老四、老五從事工程師，就住在父母家附近。
同住的印尼看護表示，藍與闕妻常因文化隔閡起爭執，此次也是不知為何發生爭執之後，藍翁與闕各走進一間廁所，隨後闕出來坐在客廳，藍卻拿了兩把水果刀，見她坐在客廳就二話不說朝其胸、腹部各刺一刀，造成妻子兩處刀傷、腸子外露。
印尼看護見狀通知住在附近的兩個兒子到場，45歲的兒子欲將父親手中水果刀奪下，卻反遭父親劃傷腹部，藍父左手掌也因此劃傷。警、消到場將三人送醫，闕妻在緊急手術後病況好轉；藍父、兒子僅受輕傷，但藍父因情緒激動且有自殺傾向，目前仍在醫院治療中。
警方表示，由於闕妻與藍翁筆錄皆尚未完成，案情仍有諸多疑點待釐清，目前正請示檢察官是否朝殺人罪嫌偵辦。
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