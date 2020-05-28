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七旬老翁雨中迷途 中壢暖警為他披雨衣撐傘助返家

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市中壢警分局員警於昨天下午5點50分許，接獲民眾報案稱有一名老翁於環西路二段前獨自徘徊，員警趕抵現場後發現78歲彭姓老翁全身衣物濕透且行動不便，員警立即卸下自身雨衣披於老翁身上，由另一位員警將老翁揹至巡邏車內載返所並通知其家屬前往所內，家屬對警方熱心行為大深表感激。

中壢分局興國派出所巡佐楊東霖、警員邱冠傑等於昨天下午5點50分許擔服巡邏勤務，接獲民眾報案稱於中壢區環西路二段218號前疑似有一迷途老翁，獨自徘徊於店家前，員警即刻趕往現場，該名78歲彭姓老翁因雨勢過大全身衣物被淋濕，店家先讓老翁於店內躲雨。

由於老翁患有些微重聽，無法明確說出家中地址，加上身體受寒、行走又不便，楊東霖不顧當前雨勢滂沱，立即脫下自身警用雨衣披於老翁身上以避免失溫，並由邱冠傑將老翁揹至巡邏車內，員警迅速將老翁帶返所並提供毛巾、熱飲及便當供其果腹，同時通知其家屬前來所內帶回。

老翁家屬至所後表示，當日老翁外出購物，因雨天迷失方向而無法自行返家，萬分感謝員警們的即時相助，爾後亦會更加注意老翁的安全，盡量避免讓他獨自外出。

中壢警分局亦提醒，家中如有易走失的長輩，應於身上配戴易辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊或向所轄警察局、分局申請自願捺印指紋建檔，以防止迷途走失發生憾事。

巡佐楊東霖脫下自身警用雨衣披於老翁身上以避免失溫，並由警員邱冠傑將老翁揹至巡邏車內。記者高宇震／翻攝
巡佐楊東霖脫下自身警用雨衣披於老翁身上以避免失溫，並由警員邱冠傑將老翁揹至巡邏車內。記者高宇震／翻攝

老翁 警察 便當

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