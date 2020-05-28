聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市夜店走錯包廂引發混戰 警噴辣椒水帶回15人
林姓男子凌晨在台北市ATT 4 FUN大樓夜店與友人慶生，因走錯包廂與廖姓男子起口角，雙方爆發推擠衝突，警方噴辣椒水控制場面，帶回15人查處，其中3人涉嫌動手，被依社會秩序維護法送辦。
警方調查，林姓男子（20歲）與廖姓男子（27歲）均是與友人相約夜店慶生，今天凌晨2點，林誤入廖的包廂起口角，雙方互毆，林的友人陳姓男子（21歲）見狀加入戰局，引發兩群酒客推擠拉扯，有人丟擲酒瓶。
台北市信義警分局獲報啟動快速打擊部隊，20多名警力趕到壓制，噴灑辣椒水後雙方才停手，有1人被噴到辣椒水跌倒，頭部輕傷，就醫無大礙。
警方帶回林等8人、廖等7人，調閱監視器查出林、廖、陳動手，因雙方互不提告，警詢後依社維法函送法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言