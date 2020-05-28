北市夜店走錯包廂引發混戰 警噴辣椒水帶回15人

林姓男子凌晨在台北市ATT 4 FUN大樓夜店與友人慶生，因走錯包廂與廖姓男子起口角，雙方爆發推擠衝突，警方噴辣椒水控制場面，帶回15人查處，其中3人涉嫌動手，被依社會秩序維護法送辦。

警方調查，林姓男子（20歲）與廖姓男子（27歲）均是與友人相約夜店慶生，今天凌晨2點，林誤入廖的包廂起口角，雙方互毆，林的友人陳姓男子（21歲）見狀加入戰局，引發兩群酒客推擠拉扯，有人丟擲酒瓶。

台北市信義警分局獲報啟動快速打擊部隊，20多名警力趕到壓制，噴灑辣椒水後雙方才停手，有1人被噴到辣椒水跌倒，頭部輕傷，就醫無大礙。