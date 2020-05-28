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主辦淫趴「烏特邦」 男遭依妨害風化送辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

網路團體「烏特邦」遭媒體報導在連鎖KTV包廂內舉辦淫亂派對，參加者有裸奔、口交行為；林姓活動主辦人昨晚到案說明，經過1個多小時的偵詢後搭車離開，警方後續將依妨害風化罪嫌將其函送台北地檢署偵辦。

據「周刊王」報導，記者以1500元價格支付烏特邦派對入場費，5月16日晚上到前衛中華新館包廂內參加派對，門口有保安人員看管，包廂內有人裸舞、裸奔、口交，且人數高達數十人，每個人幾乎都緊貼在一起。

警方表示，相關行為若查證屬實，可能涉犯妨害風化、社會秩序維護法、公然猥褻等罪，獲報後已朝妨害風化罪方向偵辦，並加強現場周邊巡檢，呼籲民眾雖然疫情趨緩，仍應避免發生違法脫序行為。為避免轄內店家再發生類似脫序行為發生，昨晚10時也動員20餘員警力前往錢櫃中華新館執行臨檢。

對此，烏特邦派對主辦人「韓大特」、年約40歲的林姓男子，昨天先是在twitter上發文，稱樂意配合警方調查，再將twitter帳號關閉；經警方通知後，從台中北上，昨晚8時許前往轄區博愛路派出所配合調查。經過1個多小時的偵詢，林男先在派出所內叫好計程車，等車輛抵達後，不發一語快步上車離開。

據了解，林男以女性200元、男性1200元價格收費辦活動，他供稱自己僅是收費辦活動，讓人一起喝酒聊天唱歌，對於脫序行為並不知情；但警方調查後發現，林男曾在多次社群軟體上散布猥褻內容，詢後仍依妨害風化罪嫌將其送辦。

另外，錢櫃事後調閱店內監視器畫面釐清事發經過，卻發現案發當晚10時許，活動參加者進入包廂後，皆無人在走廊上裸奔情事，甚至發現媒體使用的新聞照片並非錢櫃包廂，後續不排除對媒體提告。

經過1個多小時的偵詢，林男先在派出所內叫好計程車，等車輛抵達後，不發一語快步上車離開。記者李隆揆／攝影
經過1個多小時的偵詢，林男先在派出所內叫好計程車，等車輛抵達後，不發一語快步上車離開。記者李隆揆／攝影

派對 錢櫃 猥褻

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