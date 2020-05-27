影／錢櫃「80人運動趴」遭踢爆！主辦人「韓大特」到案說明

媒體報導，名為「烏特邦」的網路團體日前在台北市中華路上的錢櫃舉辦淫亂派對，成員在包廂內有裸奔、口交行為；警方獲報後朝妨害風化方向展開偵辦，暱稱「韓大特」的派對主辦人今晚8時許已到案說明。

據「周刊王」報導，記者以1500元價格購買烏特邦派對門票，5月16日到中華錢櫃包廂內參加派對，門口來有保安人員看管，包廂內有人裸舞、裸奔、口交，且人數高達數十人，每個人幾乎都緊貼在一起。

轄區中正第一分局警方表示，相關行為若查證屬實，可能涉犯妨害風化、社會秩序維護法、公然猥褻等罪，接獲情資後目前全案已朝妨害風化罪方向偵辦，並加強現場周邊巡檢，呼籲民眾雖然疫情趨緩，仍應避免發生違法脫序行為。