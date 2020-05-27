快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中山高深夜連3起事故 緩撞車到場警戒發揮救命功效

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

中山高新竹、苗栗交界附近南下路段昨天深夜11點多接連發生3起事故，共有6輛車碰撞，國道公路警察局第二大隊派遣巡邏車趕往處理，並同步通報高公局事故處理小組及第二大隊租用的緩撞車到事故現場後方警戒，接近深夜零點時，1輛轎車駕駛疑似未注意，直接撞上緩撞車，幸好緩撞車的防護器發揮緩衝作用，駕駛人僅受輕傷，前方事故處理人車也都及時受到保護。

國道公路警察局第二公路警察大隊副大隊長鄧明隆指出，國道1號南向107公里處昨天深夜11點多發生3起共6輛車的交通事故，大隊隨即派遣楊梅分隊2部巡邏車前往處理，並同步通報高公局事故處理小組及第二大隊緩撞車前往事故後方警戒。

他指出，因高公局事故處理小組距離事故路段路途較遠，二大隊租用的緩撞車先到達事故地點，隨即實施警戒防護，駕駛人擺放交通錐及爆閃燈，並手持指揮棒在後方指揮警戒。

不料深夜11點47分時，後方1輛轎車的駕駛人疑似未注意車前狀況，直接撞擊緩撞車，幸好緩撞車碰撞防護器發揮緩衝作用，轎車駕駛僅受輕傷，無生命危險；當時，前方3起交通事故的當事人、處理員警、拖吊車司機及救護車人員共有17車22人，幸好緩撞車發揮作用，也間接保護到前方人車。

鄧明隆表示，這次遭撞的TMA緩撞車是國道公路警察局獲行政院補助租用9輛TMA車體碰撞防護器 (緩撞工程車)的其中1輛；今年1月國道第六公路警察大隊處理交通事故時，也曾發生緩撞車在後方警戒遭撞意外，當時也成功發揮警戒功能；這次受損的緩撞車，第二大隊已迅速通知廠商調派勘用車輛更換，除確保員警執勤安全，也期盼保護事故現場民眾生命安全。

國道1號竹苗交界路段昨天深夜11點多發生3起事故，國道警方派遣緩撞車到場警戒，稍後一輛轎車疑似駕駛人未注意，直接衝撞上緩撞車，幸好緩撞車發生作用，駕駛僅受輕傷。圖／國道警方提供
國道1號竹苗交界路段昨天深夜11點多發生3起事故，國道警方派遣緩撞車到場警戒，稍後一輛轎車疑似駕駛人未注意，直接衝撞上緩撞車，幸好緩撞車發生作用，駕駛僅受輕傷。圖／國道警方提供
國道1號竹苗交界路段昨天深夜11點多發生3起事故，國道警方派遣緩撞車到場警戒，稍後一輛轎車疑似駕駛人未注意，直接衝撞上緩撞車，幸好緩撞車發生作用，駕駛僅受輕傷。圖／國道警方提供
國道1號竹苗交界路段昨天深夜11點多發生3起事故，國道警方派遣緩撞車到場警戒，稍後一輛轎車疑似駕駛人未注意，直接衝撞上緩撞車，幸好緩撞車發生作用，駕駛僅受輕傷。圖／國道警方提供
國道1號竹苗交界路段昨天深夜11點多發生3起事故，國道警方派遣緩撞車到場警戒，稍後一輛轎車疑似駕駛人未注意，直接衝撞上緩撞車，幸好緩撞車發生作用，駕駛僅受輕傷。圖／國道警方提供
國道1號竹苗交界路段昨天深夜11點多發生3起事故，國道警方派遣緩撞車到場警戒，稍後一輛轎車疑似駕駛人未注意，直接衝撞上緩撞車，幸好緩撞車發生作用，駕駛僅受輕傷。圖／國道警方提供
國道1號竹苗交界路段昨天深夜11點多發生3起事故，國道警方派遣緩撞車到場警戒，稍後一輛轎車疑似駕駛人未注意，直接衝撞上緩撞車，幸好緩撞車發生作用，駕駛僅受輕傷。圖／國道警方提供
國道1號竹苗交界路段昨天深夜11點多發生3起事故，國道警方派遣緩撞車到場警戒，稍後一輛轎車疑似駕駛人未注意，直接衝撞上緩撞車，幸好緩撞車發生作用，駕駛僅受輕傷。圖／國道警方提供

事故 警察 國道

延伸閱讀

皮卡車疑未注意撞上轎車 現場零件散落一地

台南3層樓高路樹倒 壓斷電桿、毀2車

中山高永康交流道拖板車起火 千鈞一髮未延燒

轎車猛撞號誌控制箱空中翻轉一圈 車頭毀人平安

相關新聞

主辦淫趴「烏特邦」 男遭依妨害風化送辦

網路團體「烏特邦」遭媒體報導在連鎖KTV包廂內舉辦淫亂派對，參加者有裸奔、口交行為；林姓活動主辦人昨晚到案說明，經過1個...

影／錢櫃「80人運動趴」遭踢爆！主辦人「韓大特」到案說明

媒體報導，名為「烏特邦」的網路團體日前在台北市中華路上的錢櫃舉辦淫亂派對，成員在包廂內有裸奔、口交行為；警方獲報後朝妨害...

影／中山高深夜連3起事故 緩撞車到場警戒發揮救命功效

中山高新竹、苗栗交界附近南下路段昨天深夜11點多接連發生3起事故，共有6輛車碰撞，國道公路警察局第二大隊派遣巡邏車趕往處...

錢櫃沒給罹難員工補償違勞基法 議員：市府放水沒開罰

錢櫃大火釀6死不幸，北市議員應曉薇今天在北市議會質詢時質疑，錢櫃6名罹難者中，其中有一位是錢櫃員工李子晨，但除慰問金外，...

錢櫃中華新館有多人運動 北市警局長：看媒體報導才知

台北市錢櫃中華新館遭踢爆有「烏特邦團體」，日前在總統包廂舉辦「多人運動」的淫亂雜交趴。台北市長柯文哲今天赴北市議會報告1...

市場攤商看騎士一眼竟被屠刀砍傷 警方火速逮人

宜蘭林姓男子的父親在民生市場經營豬肉攤，今天上午林男在市場騎機車逛，被服飾攤商姜男嫌太吵，雙方發生口角及扭打，林男拿肉攤...

「黑道監票」說後被約制？道上人士：莫須有、警方打壓

警政署長陳家欽昨天主持高雄市長罷免案治安維護工作專案會議，提出「黑道監票」說，高雄市警局已派專責小組，要「告誡約制」特定...

騎士沒戴安全帽遭攔下狂飆員警三字經 還咬警手臂

屏東市日前一名吳姓男子（40歲）凌晨騎機車未戴安全帽，行經和平路時，遭兩名巡邏員警攔查，吳男竟然暴怒，直接朝員警狂飆「臭...

救援也要動腦 動保員利用水管從古井中救出小貓

動物救援也考驗腦筋急轉彎，新北市動保處昨天到三峽救援跌落廢棄古井的幼貓，但因古井深達5公尺，井口狹窄救援困難，動保員陳美...

嘉義市酒店、舞廳未解封 酒店小姐：轉往KTV謀生

隨著疫情趨緩，各縣市都陸續開放酒店、舞廳營業，市議員孫貫志今天指出，八大行業不全然是負面的，上班的員工同樣是嘉義市民，究...

深夜大雨滂沱 高雄旗山騎士撞橋墩一死一傷

高雄市昨天深夜下起大雨，旗山區一名騎士疑因視線不良，自撞橋墩後摔落5公尺深的橋下，造成一死一傷。

影／汽車疑違規逆向正面衝撞對向桃園客運 2人送醫

一輛開往大溪的桃園客運公車，今天中午行經新北市土城區中央路一段時，對向一輛黑色汽車突逆向由對向車道直接衝向公車，公車閃避...

熱門新聞

女星何如芸爭小孩監護權 痛哭遭家暴：王敏錡外遇5年

相差40歲！人夫約女童嘿咻5次 拿150萬和解遭拒被判4年

扯！ 小六生被霸凌當眾打手槍 校方通報他性騷擾女同學

「烏特邦」錢櫃包廂辦淫亂派對 警：朝妨害風化偵辦

影／錢櫃「80人運動趴」遭踢爆！主辦人「韓大特」到案說明

新莊計程車突然開車門 一家3口騎車撞上摔一地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。