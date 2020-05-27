影／中山高深夜連3起事故 緩撞車到場警戒發揮救命功效

中山高新竹、苗栗交界附近南下路段昨天深夜11點多接連發生3起事故，共有6輛車碰撞，國道公路警察局第二大隊派遣巡邏車趕往處理，並同步通報高公局事故處理小組及第二大隊租用的緩撞車到事故現場後方警戒，接近深夜零點時，1輛轎車駕駛疑似未注意，直接撞上緩撞車，幸好緩撞車的防護器發揮緩衝作用，駕駛人僅受輕傷，前方事故處理人車也都及時受到保護。

國道公路警察局第二公路警察大隊副大隊長鄧明隆指出，國道1號南向107公里處昨天深夜11點多發生3起共6輛車的交通事故，大隊隨即派遣楊梅分隊2部巡邏車前往處理，並同步通報高公局事故處理小組及第二大隊緩撞車前往事故後方警戒。

他指出，因高公局事故處理小組距離事故路段路途較遠，二大隊租用的緩撞車先到達事故地點，隨即實施警戒防護，駕駛人擺放交通錐及爆閃燈，並手持指揮棒在後方指揮警戒。

不料深夜11點47分時，後方1輛轎車的駕駛人疑似未注意車前狀況，直接撞擊緩撞車，幸好緩撞車碰撞防護器發揮緩衝作用，轎車駕駛僅受輕傷，無生命危險；當時，前方3起交通事故的當事人、處理員警、拖吊車司機及救護車人員共有17車22人，幸好緩撞車發揮作用，也間接保護到前方人車。