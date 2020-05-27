皮卡車疑未注意撞上轎車 現場零件散落一地
雲林縣59歲郭姓男子今天下午3時許駕駛工程皮卡車行經嘉義縣大林鎮台1線南向250.5公里，疑似未注意車前路況，撞上由33歲蔡姓男子駕駛的白色轎車，兩車零件散落一地，幸好2人僅受輕傷，由消防人員送往大林慈濟醫院就醫，詳細肇事原因有待警方調查。
現場目擊者表示，皮卡車當時要直行、白色轎車要左轉，可能皮卡車駕駛沒注意前方車況才撞上，皮卡車車禍後失控掉落路旁水溝，駕駛自行脫困，白色轎車擦撞後撞上安全島並停在兩車道中間，後面玻璃全碎，後車箱的電鍋、電風扇等物品散落一地。
嘉義縣消防局表示，消防人員抵達時，郭男及蔡男都已脫困，郭男右臉有5公分撕裂傷、表示頭暈，蔡男肢體多處擦傷，兩人皆意識清楚。
車禍發生後因白色轎車橫向停在2快車道中間，道路一度阻塞，由目擊者及警方協助指揮交通，下午4點44分恢復通行。
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