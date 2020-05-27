北市男積欠債務遭擄 萬華警速逮4嫌送辦

北市一名黃姓男子日前在萬華區西門町遭人毆打並押上車協調債務，警方接獲報案偵辦發現，主因為黃男積欠劉姓男友人債務，經以車追人逮獲劉男等4嫌送辦。

台北市警察局萬華分局今天舉行破案記者會，偵查隊隊長陳偉仁表示，轄下西門町派出所14日接獲黃男報案，並稱他在13日凌晨3時許遭人押上車至山區毆打，警方立即啟動偵辦。

根據調查發現，黃男積欠友人劉男新台幣10多萬元債務，黃男案發當天是遭人以網路交友軟體相約才出門，不料他才步出西門町貴陽街住處後，就遭人毆打並押上車，隨即被載至基隆市七堵山區協調債務，且眼睛被口罩蒙住，並遭人以束帶捆綁，過程中造成黃男左臉和手部多處擦挫傷。

經偵查、鎖定兩輛白色汽車涉案，警方循線追查，並於15日持拘票將劉男、徐男、曾男和李男等4人緝獲，全案詢後依涉嫌強盜罪嫌送辦。