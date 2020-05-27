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半夜拋錨在鶯歌街頭求助無門 三峽警巡邏見狀熱心救援

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導

三峽警分局員警日前深夜在進行巡邏時，發現鶯歌一處街口有輛自小客車停放在路旁，周圍還圍了3、4位民眾，員警見狀上前關心，才得知是車子拋錨，卻因為大半夜求助無門，所幸巡邏警主動幫忙協助聯絡道路救援，一家人化解尷尬困境。

這起狀況發生在24日深夜11時許，三峽警分局鳳鳴派出所小隊長余育成及葉治勳巡邏經過於鶯歌區鶯桃路與德昌街口時，看見1輛銀色自小客車拋錨於交叉路口上且未開啟警示燈，周圍還站了幾位民眾，巡邏警立刻上前關心。

經了解得知，原來是王姓一家人當天稍早正準備從桃園返家，卻在路上突然冒出陣陣燒焦味，停車後便拋錨在路上，但是因為時間已近午夜，根本沒有修車行還開著。

員警簡單幫忙協助檢查，懷疑是水箱沒水致引擎溫度升高，可能水泵浦損壞，雖然許多民間修車廠都已經打烊，但員警立刻幫忙協助聯繫道路救援前來拖吊，順利將拋錨故障車輛拖到修車廠檢修，讓王姓一家人不斷感謝警察幫忙。

三峽警分局表示，很榮幸能為民眾解決麻煩，只是舉手之勞，但還是呼籲民眾上路前，最好先檢查車輛狀況，才不會發生拋錨意外，或是其他更嚴重的事故

民眾的車輛拋錨在深夜街頭，巡邏員警充當道路救援幫忙。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾的車輛拋錨在深夜街頭，巡邏員警充當道路救援幫忙。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾的車輛拋錨在深夜街頭，巡邏員警充當道路救援幫忙。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾的車輛拋錨在深夜街頭，巡邏員警充當道路救援幫忙。記者巫鴻瑋／翻攝

警察 事故

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