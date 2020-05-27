網揪KTV色情趴 警將通知主辦人到案說明

有媒體報導，指有不法業者在網路號召舉辦收費色情派對，逾80名男女群聚KTV包廂進行雜交趴。北市警方今天表示，近日將通知活動男主辦人到案說明，以釐清是否涉妨害風化罪。

周刊王報導，有不肖業者在錢櫃KTV包廂舉辦淫亂派對，讓健康歡唱的場所，淪為充滿危險的「多人運動場」；並說有記者16日晚間進入「1021總統包廂」，當天硬擠超過80名男女，根本無法維持防疫期間的室內1.5公尺社交距離。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，此案在事發時及事發後，均未曾接獲相關通報及報案；目前已著手調查、釐清此案案情，近日將通知活動男主辦人到案說明，將依是否涉犯妨害風化罪嫌偵辦。

中正一分局指出，去年臨檢案發地共計30次，其中假日臨檢計18次；今年1月迄5月25日止已臨檢9次，其中假日臨檢計3次。

同時，去年轄內共取締妨害風化場所8件、22人；今年1月迄5月25日止，取締轄內妨害風化場所計4件、34人。

中正一分局表示，將針對轄內特種營業場所規劃臨檢查察及埋伏探訪，持續加強取締不法，並要求業者主動檢舉通報，若發現涉有不法或其他行政機關權責的行政不法事項，將檢附臨檢紀錄表及相關事證，函請台北市政府各相關主管機關依權責裁罰取締。