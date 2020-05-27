市場內騎機車被嫌吵 酒後持殺豬刀砍傷人遭送辦

宜蘭縣林姓男子酒後在羅東民生市場內騎機車，不滿攤商姜姓男子嫌機車聲太吵，竟持殺豬刀上前理論，姜男左手臂遭砍傷，送醫後幸無生命危險，警方迅速將林男緝捕到案訊後送辦。

警方查出，53歲犯嫌林男的父親在民生市場內賣豬肉，而60歲姜男也在這處市場擺攤賣衣服，兩人已宿有積怨。林男上午酒後騎機車在市場內閒逛，不滿姜男看他一眼，且嫌機車發出聲響太吵，竟回到豬肉攤持殺豬刀上前理論。

未料，雙方一言不合扭打一團，林男持豬肉刀不斷揮砍，姜男則拿起木椅反擊，過程中姜男左手臂遭砍傷，當場血流如注，經送往博愛醫院救治後，所幸沒有生命危險。

羅東警分局上午9時50分許獲報後，立即調閱監視器並查訪附近攤商，鎖定林男涉有重嫌，於半小時內掌握林男行蹤，並到林男家中將他逮捕到案，訊後將依殺人未遂罪嫌，將林男移送宜蘭地檢署偵辦。