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錢櫃沒給罹難員工補償違勞基法 議員：市府放水沒開罰
錢櫃大火釀6死不幸，北市議員應曉薇今天在北市議會質詢時質疑，錢櫃6名罹難者中，其中有一位是錢櫃員工李子晨，但除慰問金外，錢櫃並沒有依照勞基法，給予員工罹難15天內給予45個月平均薪資的慰問金，由於北市勞動局長陳信瑜一開始回應議員，表示錢櫃已經給了，遭議員打臉。議員甚至質疑勞動局放水，因依法錢櫃必須在15天內給予45個月、約200萬元薪資，副市長黃珊珊表示，會查明清楚，兩天內給議員回報。
台北市長柯文哲今天下午赴議會報告109年度第一次追加減預算案。應曉薇質疑，目前錢櫃針對六名罹難者的後續賠償，柯文哲表示，詳細數字他不知道。副市長蔡炳坤說，目前市府受理錢櫃案39件調解案，目前已經有24件調解中，也要求錢櫃隨時回報和解及賠償人數，目前已經有46位與錢櫃和解，包括市府的7件。
至於罹難者的賠償金額，蔡炳坤說，第一階段錢櫃提出300多萬元，但北市府希望錢櫃後續再跟每一位往生者盡快討論，應曉薇表示，目前罹難者拿到325萬的賠償金額，包括100萬慰問金、200萬理賠預付金，及北市府25萬慰問金。
不過應曉薇也質疑，罹難者中有一位錢櫃員工李子晨，但錢櫃並沒有依勞基法第59條規定，雇主在15天內給予45個月的平均工資，對此，勞動局長陳信瑜表示，「錢櫃已經給了。」遭應曉薇打臉，「什麼時候給了？」應說，據她所知，前天錢櫃都還沒有給，甚至若錢櫃這兩天給這45個月工資，也已經違法勞基法，為何勞檢處沒有開罰？
對此，勞動局長陳信瑜表示，錢櫃案這個災害事件是以消防法優先調查，引發議員不滿，要求北市府不要包庇。
對於錢櫃是否違反勞基法第59條，沒有給予員工林子晨45個月平均薪資的慰問金額，勞動局是否後續開罰？黃珊珊表示，希望議員給她兩天時間，查明清楚再回覆議員。
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