聽新聞
test
0:00 / 0:00
錢櫃中華新館有多人運動 北市警局長：看媒體報導才知
台北市錢櫃中華新館遭踢爆有「烏特邦團體」，日前在總統包廂舉辦「多人運動」的淫亂雜交趴。台北市長柯文哲今天赴北市議會報告109年度總預算第一次追加減預算案，北市議員應曉薇質詢錢櫃中華電新館有多人運動，警察局知不知情？北市警察局長陳嘉昌表示，他也是看了媒體報導才知道。
應曉薇問陳嘉昌，錢櫃發生這件事，屬下有無回報？陳嘉昌說，屬下沒回報，他們也不知道，後續會調閱相關資料，並追究責任，若屬實已違反妨害風化、社會秩序維護法及防疫相關規定。
應曉薇也批評，北市府針對酒店、舞廳規範嚴格，但KTV卻不用實名制，但若有女陪侍的工作者被帶到KTV，算不算有女陪侍？這是人禍，比天災更可怕。對此，陳嘉昌表示，KTV目前沒有強制實名制，不過酒店舞廳需要實名制，這是中央指揮中心的規定。
對於應曉薇質疑中央兩套標準，副市長黃珊珊表示，中央是針對有女陪侍部分規範實名制，會反映給中央、並與中央討論。黃珊珊說，因女陪侍不是KTV的工作者，所以若有女陪侍的工作者被帶到KTV，這是業者鑽法律漏洞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言