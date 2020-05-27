錢櫃中華新館有多人運動 北市警局長：看媒體報導才知

台北市錢櫃中華新館遭踢爆有「烏特邦團體」，日前在總統包廂舉辦「多人運動」的淫亂雜交趴。台北市長柯文哲今天赴北市議會報告109年度總預算第一次追加減預算案，北市議員應曉薇質詢錢櫃中華電新館有多人運動，警察局知不知情？北市警察局長陳嘉昌表示，他也是看了媒體報導才知道。

應曉薇問陳嘉昌，錢櫃發生這件事，屬下有無回報？陳嘉昌說，屬下沒回報，他們也不知道，後續會調閱相關資料，並追究責任，若屬實已違反妨害風化、社會秩序維護法及防疫相關規定。

應曉薇也批評，北市府針對酒店、舞廳規範嚴格，但KTV卻不用實名制，但若有女陪侍的工作者被帶到KTV，算不算有女陪侍？這是人禍，比天災更可怕。對此，陳嘉昌表示，KTV目前沒有強制實名制，不過酒店舞廳需要實名制，這是中央指揮中心的規定。