金門女子戒指卡指腫痛 消防員用鋼剪「破戒」助脫困

金門縣一名林姓女子無名指上的鋼戒卡指多日，腫痛難耐，她的先生嘗試各式民間方法都無效；直到烈嶼消防隊員用尖嘴小鋼剪兩度「破戒」，林女才脫困，大大鬆了一口氣。

金門縣消防局今天發布新聞表示，一對男女昨天到烈嶼消防分隊求助。男子向值班小隊長曾以勒詢問可否協助移除多日卡在妻子左手無名指上的戒指。

這名男子表示，已嘗試沙拉油潤滑、牙線、手指冰敷、高舉過頭等民間方法，都無法移除；而且因為卡指導致無名指腫脹多時，妻子近日疼痛不堪，不得已前來求助。

由於目前仍為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID- 19）疫情防疫期間，消防分隊仍依規定程序詢問相關問題，量測體溫無異常後，隨即由備勤人員開始協助移除。

隊員蔡杰克首先評估手指狀況後，發現無名指已腫脹非常嚴重，在詢問狀況並安撫女子情緒後，請備勤人員準備器材執行救助。

隊員李延達首先嘗試以不破壞戒指的方法，使用釣魚線、潤滑等方法，但因手指腫脹無法順利取出戒指。當下取得女子同意後準備使用手動破壞工具破壞戒指，為避免在破壞過程中造成受傷，蔡杰克先在女子手指上墊了名片保護，隊員林長好及李延達隨後小心翼翼的使用尖嘴小鋼剪開始「破戒」。

消防人員剪下一刀後，發現仍無法移除，再次加強保護後慢慢轉動戒指，在另一側再補剪一刀，總算戒指斷成兩截順利移除。

成功讓手指「脫困」後，林女鬆了一口氣，同時也不斷感謝消防同仁並表示，下次戴戒指時一定會特別注意，不要再承受這種痛苦了。消防人員得知戒指不是婚戒或有紀念價值的戒指，也為林女感到慶幸。

金門縣消防局第一大隊大隊長陳國瑋表示，卡指的情況不只有成人會遇到，小朋友也有可能因不慎被玩具、手環等異物卡指；呼籲民眾遇到類似情形，千萬不要硬脫，可能會因此越卡越緊、更難取出並造成腫脹惡化，嚴重時甚至組織缺血壞死，要及時到醫院或消防隊請求協助，避免造成更嚴重結果。