快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

金門女子戒指卡指腫痛 消防員用鋼剪「破戒」助脫困

中央社 / 金門縣27日電

金門縣一名林姓女子無名指上的鋼戒卡指多日，腫痛難耐，她的先生嘗試各式民間方法都無效；直到烈嶼消防隊員用尖嘴小鋼剪兩度「破戒」，林女才脫困，大大鬆了一口氣。

金門縣消防局今天發布新聞表示，一對男女昨天到烈嶼消防分隊求助。男子向值班小隊長曾以勒詢問可否協助移除多日卡在妻子左手無名指上的戒指。

這名男子表示，已嘗試沙拉油潤滑、牙線、手指冰敷、高舉過頭等民間方法，都無法移除；而且因為卡指導致無名指腫脹多時，妻子近日疼痛不堪，不得已前來求助。

由於目前仍為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID- 19）疫情防疫期間，消防分隊仍依規定程序詢問相關問題，量測體溫無異常後，隨即由備勤人員開始協助移除。

隊員蔡杰克首先評估手指狀況後，發現無名指已腫脹非常嚴重，在詢問狀況並安撫女子情緒後，請備勤人員準備器材執行救助。

隊員李延達首先嘗試以不破壞戒指的方法，使用釣魚線、潤滑等方法，但因手指腫脹無法順利取出戒指。當下取得女子同意後準備使用手動破壞工具破壞戒指，為避免在破壞過程中造成受傷，蔡杰克先在女子手指上墊了名片保護，隊員林長好及李延達隨後小心翼翼的使用尖嘴小鋼剪開始「破戒」。

消防人員剪下一刀後，發現仍無法移除，再次加強保護後慢慢轉動戒指，在另一側再補剪一刀，總算戒指斷成兩截順利移除。

成功讓手指「脫困」後，林女鬆了一口氣，同時也不斷感謝消防同仁並表示，下次戴戒指時一定會特別注意，不要再承受這種痛苦了。消防人員得知戒指不是婚戒或有紀念價值的戒指，也為林女感到慶幸。

金門縣消防局第一大隊大隊長陳國瑋表示，卡指的情況不只有成人會遇到，小朋友也有可能因不慎被玩具、手環等異物卡指；呼籲民眾遇到類似情形，千萬不要硬脫，可能會因此越卡越緊、更難取出並造成腫脹惡化，嚴重時甚至組織缺血壞死，要及時到醫院或消防隊請求協助，避免造成更嚴重結果。

金門 疫情 武漢

延伸閱讀

金門衛生所口罩販售 6月1日起縮短為週一至週五

疫情趨緩 金門縣府宣布大型活動解禁

金門婦鋼戒卡手指 消防人員協助「破戒」解圍

金門衛生所調整口罩販售時間 6月起假日不賣口罩

相關新聞

主辦淫趴「烏特邦」 男遭依妨害風化送辦

網路團體「烏特邦」遭媒體報導在連鎖KTV包廂內舉辦淫亂派對，參加者有裸奔、口交行為；林姓活動主辦人昨晚到案說明，經過1個...

影／錢櫃「80人運動趴」遭踢爆！主辦人「韓大特」到案說明

媒體報導，名為「烏特邦」的網路團體日前在台北市中華路上的錢櫃舉辦淫亂派對，成員在包廂內有裸奔、口交行為；警方獲報後朝妨害...

影／中山高深夜連3起事故 緩撞車到場警戒發揮救命功效

中山高新竹、苗栗交界附近南下路段昨天深夜11點多接連發生3起事故，共有6輛車碰撞，國道公路警察局第二大隊派遣巡邏車趕往處...

錢櫃沒給罹難員工補償違勞基法 議員：市府放水沒開罰

錢櫃大火釀6死不幸，北市議員應曉薇今天在北市議會質詢時質疑，錢櫃6名罹難者中，其中有一位是錢櫃員工李子晨，但除慰問金外，...

錢櫃中華新館有多人運動 北市警局長：看媒體報導才知

台北市錢櫃中華新館遭踢爆有「烏特邦團體」，日前在總統包廂舉辦「多人運動」的淫亂雜交趴。台北市長柯文哲今天赴北市議會報告1...

市場攤商看騎士一眼竟被屠刀砍傷 警方火速逮人

宜蘭林姓男子的父親在民生市場經營豬肉攤，今天上午林男在市場騎機車逛，被服飾攤商姜男嫌太吵，雙方發生口角及扭打，林男拿肉攤...

「黑道監票」說後被約制？道上人士：莫須有、警方打壓

警政署長陳家欽昨天主持高雄市長罷免案治安維護工作專案會議，提出「黑道監票」說，高雄市警局已派專責小組，要「告誡約制」特定...

騎士沒戴安全帽遭攔下狂飆員警三字經 還咬警手臂

屏東市日前一名吳姓男子（40歲）凌晨騎機車未戴安全帽，行經和平路時，遭兩名巡邏員警攔查，吳男竟然暴怒，直接朝員警狂飆「臭...

救援也要動腦 動保員利用水管從古井中救出小貓

動物救援也考驗腦筋急轉彎，新北市動保處昨天到三峽救援跌落廢棄古井的幼貓，但因古井深達5公尺，井口狹窄救援困難，動保員陳美...

嘉義市酒店、舞廳未解封 酒店小姐：轉往KTV謀生

隨著疫情趨緩，各縣市都陸續開放酒店、舞廳營業，市議員孫貫志今天指出，八大行業不全然是負面的，上班的員工同樣是嘉義市民，究...

深夜大雨滂沱 高雄旗山騎士撞橋墩一死一傷

高雄市昨天深夜下起大雨，旗山區一名騎士疑因視線不良，自撞橋墩後摔落5公尺深的橋下，造成一死一傷。

影／汽車疑違規逆向正面衝撞對向桃園客運 2人送醫

一輛開往大溪的桃園客運公車，今天中午行經新北市土城區中央路一段時，對向一輛黑色汽車突逆向由對向車道直接衝向公車，公車閃避...

熱門新聞

女星何如芸爭小孩監護權 痛哭遭家暴：王敏錡外遇5年

相差40歲！人夫約女童嘿咻5次 拿150萬和解遭拒被判4年

扯！ 小六生被霸凌當眾打手槍 校方通報他性騷擾女同學

「烏特邦」錢櫃包廂辦淫亂派對 警：朝妨害風化偵辦

影／錢櫃「80人運動趴」遭踢爆！主辦人「韓大特」到案說明

新莊計程車突然開車門 一家3口騎車撞上摔一地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。