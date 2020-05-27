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「黑道監票」說後被約制？道上人士：莫須有、警方打壓

聯合報 / 記者林保光/高雄即時報導

警政署長陳家欽昨天主持高雄市長罷免案治安維護工作專案會議，提出「黑道監票」說，高雄市警局已派專責小組，要「告誡約制」特定分子，不過，高雄四海、竹聯等組織成員，都表示還沒有警察去找過他們。

高雄市警局高層表示，警方要告誡、約制的特定分子，是針對可能造成困擾的對象，現在只是在蒐證、探訪階段，還沒有特定對象。

組織成員說，「又沒怎麼樣」，他們（指警方）都這樣子「打壓」，「可能是表面上表現一下而已」。

對於陳家欽提及，風聞有黑道將在投票當天在投開票所「監票」的說法，組織成員認為，監票當然是各方各的權利，有人要罷韓，當然挺韓的人也可以看罷韓的人有沒有搞鬼，這是應該的、是大家的權利。

陳家欽的「黑道監票」說傳開之後，高雄市警方昨表示已派員告誡、約制特定分子，警方所指的「特定分子」，有可能指向竹聯幫或四海幫，讓受訪的道上成員認為「莫須有」，但也說，到現在並沒接到警方的約制動作。

受訪的竹聯幹部認為「公司內有支持（韓）的，也有不支持的，不能概括要我們承受」、「黑道說法也是他們（指警方）說的」、「出去活動哪有什麼黑道不黑道」。

記者提問竹聯在台北開會的時候，是否有討論監票的事，受訪成員說，「沒有啦，沒有在講，桌面上沒在討論，那是個人意願啦」、「自由民主社會，哪有說以公司的名義來說要大家怎麼樣、怎麼樣」。

受訪者說，疫情當然影響生計，夜生活的酒店、舞廳當然影響很大，現在又用「黑道監票」把話題拉高，「哪有那麼有空去監票」、「一群人去那邊站也沒什麼作用，我們不會去監票」 、「選務的事，我們不懂，讓懂的人去監票就好」。

警政署長陳家欽的「黑道監票」說，讓道上兄弟覺得「莫須有」。記者林保光／攝影
警政署長陳家欽的「黑道監票」說，讓道上兄弟覺得「莫須有」。記者林保光／攝影

黑道 陳家欽 高雄市

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