救援也要動腦 動保員利用水管從古井中救出小貓

動物救援也考驗腦筋急轉彎，新北市動保處昨天到三峽救援跌落廢棄古井的幼貓，但因古井深達5公尺，井口狹窄救援困難，動保員陳美秀轉念利用現場的廢棄水管改裝救援設備，與民眾合力成功解救出落井幼貓。

動保員陳美秀表示，她抵達現場後，發現井口狹窄，難以使用伸縮梯進入，救援作業一度陷入困難，所幸古井並沒有蓄水，幼貓雖受困但生命跡象穩定，正苦思如何救援時，她靈機一動，使用水管及繩索連接捕犬桿，順利接觸到井底的幼貓，與陳姓民眾一同協力成功將受驚嚇的小貓救起。

通報的陳姓民眾表示，她發現在三峽愛國路旁公園內，有一隻幼貓跌落廢棄古井，板橋動物之家動保員陳美秀立即驅車前往，現場發現幼貓受困5米深古井，幸虧動保員即時前來，她看到被救起的小幼貓可憐又無辜，馬上決定收養並帶去就醫。

陳美秀表示，救援案件時常會遇到特殊狀況，需要隨機應變利用手邊各式器材，自己以前也曾經使用過水管接捕犬桿方式進行救援，或是利用繩索引誘而順利將動物從狹窄空間中救出。