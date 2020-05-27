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嘉義市酒店、舞廳未解封 酒店小姐：轉往KTV謀生
隨著疫情趨緩，各縣市都陸續開放酒店、舞廳營業，市議員孫貫志今天指出，八大行業不全然是負面的，上班的員工同樣是嘉義市民，究竟何時要解禁？市府建設處長陳光興回應，目前已與警政、消防等單位開會討論，事先部署，中央開放公文下來，就可隨時解封酒店。
嘉義市有女陪侍的場所共有31家，這次停業受影響的人數超過千人，某家酒店小姐表示，自從店家暫停營業後，只能轉往KTV與其他「傳播妹」競爭，發現許多酒店小姐都是如此，只要客人有通知，其實都還有到其他KTV坐檯，但不是天天都有，收入自然嚴重下滑。
孫貫志今天在議會質詢時說，每個縣市都有8大行業，也不全然是負面，好好管理可以減少犯罪發生，上班的業者、員工都是嘉義市民，市府也要關心他們的生計，希望參考外縣市的做法，盡快解禁開放。
陳光興說，已做事前部署，本月25日與相關局處討論後，決定開放後會要求業者朝實名制、戴口罩和量體溫模式經營，但中央遲遲沒有發公文下來，因此不會任意開放。
嘉義市的各項防疫政策目前尚未放鬆，包括出入市府實名制、校園戴口罩等，市議員陳家平今天質詢時也說，行政院即將在6月7日大解封，嘉義市包括所有室內和室外的活動，市府是否有解封時程？
市長黃敏惠說，解封會逐步，會依照中央給予的方向和原則，全力配合，嘉義市人口密度全國第二，一方面希望可以帶來人潮，促進經濟，但也希望以謙卑的態度面對疫病，畢竟口罩「容易拿下，不容易戴上」，還是希望大家做好環境清潔和個人衛生管理。
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