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深夜大雨滂沱 高雄旗山騎士撞橋墩一死一傷
高雄市昨天深夜下起大雨，旗山區一名騎士疑因視線不良，自撞橋墩後摔落5公尺深的橋下，造成一死一傷。
高雄市警局旗山警分局表示，警方昨晚10點32分左右獲報，旗山區中華及延平一路口的旗山橋，有機車撞上橋墩，騎士與搭載的乘客雙雙跌落橋下。
警方到場發現，騎車的傅姓男子（50歲）傷重不治，另名乘客也因傷重還在旗山醫院加護病房治療中，兩人酒測都無酒精反應。
由於事發當時，旗山地區雨勢大，又是深夜時分，警方初步研判，騎士可能因為視線不良才會連人帶車跌落旗山橋，但肇事原因仍需再作釐清。
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