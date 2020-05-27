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影／汽車疑違規逆向正面衝撞對向桃園客運 2人送醫
一輛開往大溪的桃園客運公車，今天中午行經新北市土城區中央路一段時，對向一輛黑色汽車突逆向由對向車道直接衝向公車，公車閃避不及，兩車正面對撞，汽車男性駕駛受困駕駛座，由消防人員救出後意識清楚，右前座女性乘客意識不清，二人送醫急救，至於車禍發生原因，現由警方調查釐清中。
新北市消防局今天中午12時52分獲報，土城區中央路一段發生汽車與公車相撞車禍，汽車駕駛疑似受困車內，消防人員到場，發現一輛黑色汽車撞上對向的桃園客運開往大溪的公車，兩車正面對撞，導致年約20多歲的汽車男性駕駛卡在駕駛座上動彈不得，時約半小時才將人救出，而汽車右前座一名年約20歲的女性乘客，因意識不清，二人均由救護車送往亞東醫院急救。
據桃園客運邱姓駕駛表示，當時公車是由土城區中央路一段往南行駛，突然發現對向的黑色汽車從對向車道直衝過來，因該處僅有雙線車道，外側還有機車行駛，根本無法閃躲，只能眼睜睜看著汽車撞上來，所幸他和車上10多名乘客都無人受傷。
由於黑色汽車車頭嚴重毀損，疑似有漏油的情況，消防人員也報119救災救護指揮中心，通知清潔隊人員到場清理油漬。至於車禍發生原因，現由警方進一步調查釐清中。
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