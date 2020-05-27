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冒牌姪媳要騙老婦錢 警問公婆身分只會答：都是一家人
桃園市大溪警分局三民派出所警員蔡昱德、鍾昇祐昨天中午巡邏至復興區農會三民信用部巡簽時，發現78歲黃姓婦人欲匯款18萬元，研判是冒充親友借款的詐騙電話，於是向婦人詳細說明歹徒詐騙手法，並到場接過婦人電話問到歹徒啞口無言戳破騙局，婦人算然半信半疑但是最後還是選擇相信警察，同意不匯款成功阻止了一件詐騙案。
大溪警方指出，黃姓婦人在家接到詐騙電話，歹徒佯稱是婦人的姪媳婦，因為要買房子急需現金，要婦人立即匯款新18萬元，黃婦電話中不疑，於是到農會準備匯款，恰巧警方前往農會巡簽時，發現婦人神情慌講電話，警方聽對話直覺是詐騙案，勸阻黃婦仍不為所動，堅持是姪媳婦有急用要匯款。員警當下接過婦人電話詢問對方，對方稱和婦人都是一家人，「姪媳婦」說不出公婆身分，婦人才恍然大悟遭遇詐騙電話，斷然打消了匯款的念頭。
警方稍後還聯絡婦人姪兒前來，確認是一樁詐騙案，婦人保住積蓄頻頻向員警道謝。大溪分局也呼籲民眾，接獲可疑電話要借款時必須再三求證，撥打165反詐騙諮詢，千萬不要貿然匯款造成損失，應秉持「一聽二掛三查證」的方式，才能避免造成財產的損失。
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