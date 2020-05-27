高雄男子中午出門後未返家 晚上被發現卡在消波塊身亡

高雄龔姓男子昨天中午離開林園區住家後，就一直未返家，龔的女兒晚上覺得納悶父親久未歸家就報警協尋，經警方追查下，發現龔男卡在林園區港埔一路出海口附近的消波塊中，人已死亡。

據了解，龔男（51歲）身有痼疾，又因有睡眠障礙到醫院就醫過。昨天晚上8點多時，警消先在港埔一路附近發現龔駕駛的汽車，經海巡署第五岸巡隊與警消搜尋，隨後就在消波塊中發現龔男遺體，龔的左半臉有擦傷，詳細原因有待警方釐清中。 高雄龔姓男子昨天中午離開林園區住家後，就一直未返家，警方追查下，發現龔男卡在林園區港埔一路出海口附近的消波塊中。記者邱奕能／翻攝 高雄龔姓男子昨天中午離開林園區住家後，就一直未返家，警方追查下，發現龔男卡在林園區港埔一路出海口附近的消波塊中。記者邱奕能／翻攝