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高雄男子中午出門後未返家 晚上被發現卡在消波塊身亡
高雄龔姓男子昨天中午離開林園區住家後，就一直未返家，龔的女兒晚上覺得納悶父親久未歸家就報警協尋，經警方追查下，發現龔男卡在林園區港埔一路出海口附近的消波塊中，人已死亡。
據了解，龔男（51歲）身有痼疾，又因有睡眠障礙到醫院就醫過。昨天晚上8點多時，警消先在港埔一路附近發現龔駕駛的汽車，經海巡署第五岸巡隊與警消搜尋，隨後就在消波塊中發現龔男遺體，龔的左半臉有擦傷，詳細原因有待警方釐清中。
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