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大雨滂沱模糊視線 新莊女騎士載兒直直撞上前方公車
新北市新莊區今天上午7時許，一位24歲的女騎士載著年僅6歲的兒子正準備去上學，卻在途經中華路二段時，因當時下著大雨車前視線模糊，沒有注意到前方有輛公車已經靠站載客，騎士當場就朝公車尾撞了上去，母子都掛彩被送往醫院救治，所幸傷勢並不嚴重。
郭姓女騎士（24歲）今天上午7點為了趕著送6歲的兒子去上學，騎機車沿中華路往復興路方向移動，卻沒有注意到前方的公車停靠在路旁上下客，女騎士完全沒有煞車就撞了上去，機車還當場就卡在公車後方，而郭女及小男童則是重心不穩摔下機車。
巨大的撞擊聲嚇了公車上許多乘客一跳，許姓公車駕駛（49歲）則趕緊下車查看，就看到母子倆倒在地上，小男童還不斷嚎啕大哭，所幸2人僅受輕微擦挫傷，被救護人員送往台北醫院觀察救治，沒有生命危險。
警方進行酒測，女騎士沒有酒駕情況，經了解是因為事發當時大雨滂沱，騎士根本看不清前方路況，才會沒有注意到公車已經停在路邊，因此直接撞了上去；新莊警分局則提醒，梅雨期間時有陣雨發生，民眾上路應該減速慢行，避免發生意外。
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