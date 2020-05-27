中山高永康交流道拖板車起火 千鈞一髮未延燒

中山高台南永康交流道北上匝道口，今天中午發生拖板車後輪不明原因突然起火，台南市消防局獲報馳往灌救，所幸抵達前司機及時自行撲滅，事後仍餘悸猶存。

台南市消防局是在中午12點32分獲報，立即出動附近鹽行、永康、大灣消防分隊4車8人趕往，掌握車上載有無色易揮發液體丙烯酸甲酯（MMA），12點40 分鹽行分隊先趕抵，司機已用滅火器及時撲滅，燃燒輪胎煞車皮及帆布，車上載運丙烯酸甲酯，未波及也無洩漏，司機幸未受傷，虛驚一場。 中山高永康交流道中午拖板車起火，幸司機及時撲滅未延燒。記者謝進盛／翻攝 中山高永康交流道中午拖板車起火，幸司機及時撲滅未延燒。記者謝進盛／翻攝