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中山高永康交流道拖板車起火 千鈞一髮未延燒
中山高台南永康交流道北上匝道口，今天中午發生拖板車後輪不明原因突然起火，台南市消防局獲報馳往灌救，所幸抵達前司機及時自行撲滅，事後仍餘悸猶存。
台南市消防局是在中午12點32分獲報，立即出動附近鹽行、永康、大灣消防分隊4車8人趕往，掌握車上載有無色易揮發液體丙烯酸甲酯（MMA），12點40 分鹽行分隊先趕抵，司機已用滅火器及時撲滅，燃燒輪胎煞車皮及帆布，車上載運丙烯酸甲酯，未波及也無洩漏，司機幸未受傷，虛驚一場。
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