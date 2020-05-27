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「烏特邦」錢櫃包廂辦淫亂派對 警：朝妨害風化偵辦
媒體報導，網路上一個名為「烏特邦」的團體，日前在台北市中華路上的錢櫃KTV包廂內舉辦淫亂派對，與會人員有裸奔、口交等行為，轄區警方表示，這些行為若查證屬實，恐觸犯公然猥褻、妨害風化，目前已介入調查。
據「周刊王」報導，記者以1500元價格購買烏特邦派對門票，5月16日到中華錢櫃包廂內參加派對，門口來有保安人員看管，包廂內有人裸舞、裸奔、口交，且人數高達數十人，每個人幾乎都緊貼在一起。
轄區中正第一分局警方表示，相關行為若查證，可能涉犯妨害風化、社會秩序維護法、公然猥褻等罪，接獲情資後目前全案已朝妨害風化罪方向偵辦，並加強現場周邊巡檢，呼籲民眾雖然疫情趨緩，仍應避免發生違法脫序行為。
對此，烏特邦派對主辦人「韓大特」今天也在twitter上發文，稱樂意配合警方調查，記者潛入派對中偷拍，由於包廂應屬私人空間，相關法律問題會再詢問律師；至於媒體報導內容，則有許多與事實不符之處，三觀不同不代表對錯，也真心希望不認同但不要攻擊。
韓大特也向報導此事的記者喊話，「如果你想要更瞭解烏特邦，可以直接來密我，我也會盡我所能讓你知道瞭解烏特邦，不要用你的三觀來評論你不瞭解的世界。」
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