疑電線走火 男全身多處燒燙傷送醫救治
台中市后里區一家科技公司今天有員工檢查變壓器開關閥時，疑似電線走火，身體被燒傷，台中市消防局獲報趕往搶救，男子全身多處燒燙傷，意識清楚，緊急送醫救治，肇因調查中。
台中市消防局今天接獲通報，台中市后里區一家科技公司發生有員工燒燙傷，派員前往搶救。消防人員指出，疑似電線走火，導致傷者全身多處燒燙傷，給予處置後，立刻送醫救治。
據了解，這名年約30多歲的男性，當時針對450伏特變壓器開關閥做例行性檢查，疑似因電線走火，導致全身燒燙傷，現場開關閥有燻黑的狀況。確切肇事原因，由警方、勞檢單位調查。
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