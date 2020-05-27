新莊計程車突然開車門 一家3口騎車撞上摔一地

新北市新莊區中平路今天上午，1輛計程車臨停在網狀線上下客，沒想到後座乘客突然將右側車門打開下車，導致後方一家3口煞車不及撞上，救護人員將騎士一家送醫救治，警方則依道路交通處罰條例分別對駕駛、乘客及騎士開出3張罰單。

事故發生在今天上午8時許，新莊高中正門口的一處路口，事發當時計程車停靠在黃色網狀線上，但卻沒有緊靠路旁，車上2名乘客李姓父子檔付完車資準備下車時，卻疑似沒有注意後方突然便打開車門，導致後方詹姓一家3口騎車來不及反應猛力撞上。

詹姓一家3口，分別是44歲的詹姓男子及吳姓妻子手腳多處擦傷，傷勢較嚴重的則是年僅8歲的兒子，四肢都有外傷，被送往台北醫院急救，所幸沒有生命危險。